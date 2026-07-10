Junqueras, sobre Aliança Catalana: "Si el estado español diseñara una herramienta para debilitar al independentismo, se parecería mucho"

Aitor Esteban y Oriol Junqueras analizaban en Salvados el auge de la extrema derecha, sobre todo, en Cataluña con partidos como Aliança Catalana. "Es una tragedia para cualquier país que ganen o que obtengan buenos resultados", decía el portavoz de ERC.

El auge de la extrema preocupa y ya es un hecho. Con Vox subiendo posiciones en Gobiernos autonómicos, no son el único partido que preocupa a quienes ven alejarse los derechos mientras este tipo de formaciones llegan al Congreso. Es el caso de Aitor Esteban y a Oriol Junqueras, que acudían a Salvados el pasado mes de noviembre.

Los presidentes del PNV y de ERC, respectivamente, analizaban junto a Gonzo la realidad política actual y la situación del Gobierno, a la vez que miraban al horizonte ante lo que se teme que está por venir.

Este mismo julio una encuesta del último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) apuntaba a que Aliança Catalana se comerá a Junts y se colocará como segundo partido mas votado en unas próximas elecciones. No es nuevo, La Vanguardia publicaba hace unos meses que en Lleida y en Girona la primera opción política sería ya Aliança Catalana. "El vínculo directo entre extrema derecha e inmigración es un vínculo simplista", reflexionaba entonces Junqueras, para después añadir que "la extrema derecha crece allí donde no hay esperanza".

"Es una tragedia para cualquier país que ganen o que obtengan buenos resultados quienes se caracterizan fundamentalmente por odiar a su propio país, a su propia sociedad, a la gente que vive en su país y que son sus conciudadanos y compatriotas", lamentaba.

"No tiene nada de independentista"

Gonzo puso de manifiesto que estos resultados reflejan que el partido al que se refieren (que se define a sí mismo como independentista) está convenciendo a "los catalanes de pura cepa" de que lo mejor para ellos "es que no haya mucha gente de fuera". Junqueras le corrigió inmediatamente: "Aliança Catalana no tiene nada de independentista. Si el Estado español y sus servicios secretos tuviesen que diseñar algún día alguna herramienta para debilitar el independentismo, ese instrumento se parecería mucho a Aliança Catalana".

"¿Está diciendo usted que es una herramienta de alguien para debilitarles a ustedes o a Junts?", intentaba clarificar Gonzo. "A nosotros, no; a Junts, tal vez", respondía.

El director de Salvados observaba a su otro entrevistado, Aitor Esteban, con estupor. "¿Así se juegan las partidas políticas en este país?", preguntaba. Las décadas que lleva el presidente del PNV dedicándose a este mundo se reflejan en sus ojos mientras asiente. "¡Uy, partidas políticas! Sí. De manera que, si esto fuera una operación -yo no digo que sí ni que no-, desde luego hay que tener medios para hacerla. Este tipo de operaciones está al alcance de algunos, de algunos con mucho dinero y con muchos medios", aseguraba.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Salvados.

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