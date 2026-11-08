Hoy, en Salvados, Gonzo entrevista a Emilio Delgado a las puertas de la campaña del 29N: "No es una huelga contra el Gobierno, es contra el poder"

Salvados entrevista este domingo en laSexta a Emilio Delgado, candidato de Frente Amplio por Madrid en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Desde Móstoles, su ciudad, Gonzo conversa con el diputado autonómico sobre sus orígenes y su trayectoria política, así como sobre los principales temas de la campaña: la crisis de la vivienda, la inseguridad en los barrios, la tragedia ferroviaria de Urda y el futuro de la izquierda.

Una de las grandes incógnitas de las inminentes elecciones generales es el resultado que lograrán las formaciones "a la izquierda del PSOE". Una de ellas es Frente Amplio, una nueva marca para una vieja aspiración: que la izquierda sume para evitar una mayoría PP-VOX. Al frente de su lista por Madrid se encuentra Emilio Delgado, un diputado autonómico que en los últimos tiempos se ha consolidado como una de las voces más escuchadas por el electorado progresista en toda España.

Para conocer en profundidad al que será uno de los protagonistas de la política nacional durante la próxima legislatura, Salvados viaja este domingo hasta Móstoles, su ciudad. A escasos días del arranque oficial de la carrera hacia las urnas, Gonzo se desplaza a la localidad madrileña para descubrir el lado más personal del candidato y abordar los grandes temas que centrarán el debate en la campaña electoral.

De los barrios del sur de Madrid a la tribuna del Congreso

El programa empieza a pie de calle, acompañando a Emilio Delgado por los rincones de su ciudad. El candidato repasa sus orígenes familiares, sus empleos precarios antes de la política y cómo todo este bagaje ha influido en su perspectiva de clase.

Durante el paseo, Delgado conversa con los vecinos que se encuentran. En un ambiente distendido, Gonzo y Delgado escuchan a ciudadanos que se acercan de forma espontánea tanto para transmitirle ánimos de cara a las elecciones, como para plantear críticas, reflejando la temperatura de la calle antes de los comicios.

Tras recorrer el barrio, la conversación sigue en un mercado local. Sentados en una cafetería del mercado, Gonzo plantea a Delgado los principales retos de la actualidad política y social del país. Durante la charla, el candidato asume los resultados de las encuestas con actitud de remontada y analiza el papel que debe jugar Frente Amplio dentro y fuera de un posible futuro gobierno de coalición.

A lo largo de la entrevista, el candidato responde sobre los temas que marcarán la agenda. Delgado expone su visión sobre el impacto de la tragedia ferroviaria de Urda, la crisis de la vivienda y la especulación de los fondos buitre, defiende la necesidad de que la izquierda no regale a la extrema derecha el discurso sobre la inseguridad en los barrios, analiza el por qué de la rebeldía conservadora entre algunos sectores jóvenes, y desgrana a quiénes tiene ya en mente enfrentarse dialécticamente una vez tome posesión de su escaño en el Congreso de los Diputados.

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