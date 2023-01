Eduardo Zaplana ha decidido romper su silencio en Salvados. El expolítico no ha dudado en responder a las preguntas de Gonzo sobre su imputación en el caso Erial, aún pendiente de juicio. Un caso por el que la Fiscalía Anticorrupción pide un total de 19 años de prisión para Zaplana por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa.

El exministro de Trabajo durante el gobierno de José María Aznar y expresidente de la Generalitat Valenciana ha querido defender su inocencia. Además, no ha dudado en aclarar algunas de las polémicas en las que se vio envuelto durante su trayectoria política.

La sorprendente respuesta de Zaplana sobre si le pediría el indulto a Sánchez

Si le acaban condenando y acaba teniendo que entrar en la cárcel, ¿le gustaría que pidieran el indulto al presidente del Gobierno? Eduardo Zaplana ha sorprendido con la respuesta que le ha dado a Gonzo. Además, no ha dudado en desvelar qué cambiaría de todo lo que ha sucedido.

Eduardo Zaplana defiende que jamás amañó ningún contrato

"Yo no he podido amañar ningún contrato, es imposible. No tengo capacidad resolutoria de todo esto". De esta forma, Eduardo Zaplana se ha defendido de la acusación por la que la Fiscalía pide 19 años de cárcel para él.

Zaplana reflexiona sobre que su detención fuese días antes de que estallara la Gürtel

Al expolítico le detuvieron dos días antes de conocerse el caso Gürtel, que se acabó llevando por delante el Gobierno de Rajoy. Eduardo Zaplana reconoce que esa no es la única "coincidencia" que se produjo justo en ese momento. "Que se ocupaban de mí desde hace muchísimo tiempo una serie de personas, eso es evidente".

¿Es hora de admitir que Terra Mítica fue un fracaso?

"Terra Mítica costó 377 millones de euros, la mayoría dinero público, y se acabó vendiendo por 67 millones, ¿fue un fracaso?". Eduardo Zaplana ha respondido a esta pregunta de Gonzo desvelando qué piensa de todo lo que ocurrió con este parque temático de Benidorm.

Zaplana niega que fuera político por dinero

"La política te llama porque es un servicio público que puede tener mil manifestaciones, todas menos el dinero". De esta forma, Eduardo Zaplana niega que hubiese decidido hacerse político por ganar dinero. Un momento que ha aprovechado para hacer una reflexión sobre la corrupción.

Zaplana defiende la actuación del PP en los atentados del 11M

Eduardo Zaplana ha defendido que tuvieron una actuación "intachable" tras los atentados del 11M. Un momento que ha asegurado que el PSOE aprovechó para romper con el PP y con el pacto antiterrorista. "Utilizó aquel momento para cortar con el PP y comenzó su alianza con Esquerra Republicana", ha asegurado.