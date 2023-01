Eduardo Zaplana ha desvelado que no contempla ni la condena ni el indulto. "Si fuera por los hechos que dice el fiscal que he cometido, no merecería ningún tipo de indulto", ha reconocido. Sin embargo, ha recalcado que él está absolutamente convencido de que "no es verdad".

En cuanto a qué cambiaría de todo lo que ha ocurrido en estos años, el expolítico parece tenerlo claro. "Cambiaría que no me hubieran imputado ni metido en la cárcel". Zaplana ha reconocido que le hubiese gustado que algunos hechos no se hubiesen producido.