"Terra Mítica costó 377 millones de euros, la mayoría dinero público, y se acabó vendiendo por 67 millones, ¿fue un fracaso?". Eduardo Zaplana ha respondido a esta pregunta de Gonzo desvelando qué piensa de todo lo que ocurrió con este parque temático de Benidorm.

El expolítico ha comenzado aclarando que él no lo considera su proyecto más emblemático. Tras esto, no ha dudado en defender la inversión que destinaron a su construcción, dejando claro que el dinero por el que se acabó vendiendo más tarde a un particular es prueba de su potencial. "¿Alguien compra por 67 millones de euros un parque ruinoso? Si lo hace es porque cree que va a rentabilizar ese dinero", ha indicado.