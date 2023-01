La Fiscalía pide a Eduardo Zaplana 19 años de cárcel por, presuntamente, amañar contratos de la Generalitat Valenciana a cambio de comisiones, una acusación que él niega tajantemente. "Yo no he podido amañar ningún contrato, es imposible. No tengo capacidad resolutoria de todo esto", ha indicado. El expolítico defiende que, para poder hacerlo, tendría que haber recurrido a la ayuda de terceros.

Eduardo Zaplana ha asegurado en 'Salvados' que el día que le detuvieron "ya estaba sentenciado a ir a juicio", y es que siente que ya había un "relato construido por la Fiscalía y la UCO" que no le han "permitido desmontar ni contradecir".