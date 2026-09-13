Las duras palabras de Latasa sobre uno de los atentados que cometió cuando estaba en ETA: "Fue en el Gudari Eguna y hubo un muerto"

Josemi Latasa relata en 'El encuentro' de Salvados uno de los atentados que cometió durante su pertenencia a ETA, un ataque con coche bomba contra una furgoneta de la Policía Nacional en San Sebastián.

Salvados propicia en este programa, titulado 'El encuentro', una conversación entre Fernando Garrido y Josemi Latasa, víctima y miembro de ETA. En 1986, un atentado de la organización terrorista acabó con la vida de los padres y el hermano de 16 años de Garrido. Uno de los ejecutores fue Latasa, quien años después abandonó ETA, cuestionó sus métodos y pidió perdón a las víctimas.

El programa reconstruye las historias de ambos antes de ponerlos frente a frente. Fernando Garrido, entonces y ahora montañero, recuerda su vida en las montañas, mientras Latasa cuenta su infancia en Ordizia y cómo la afición por esta actividad también estuvo presente en su familia.

Garrido llegó a permanecer 62 días en la cumbre del Aconcagua durante los años ochenta, una experiencia con la que batió varios récords. "Yo lo veo más como una experiencia personal".

En el caso de Latasa, su trayectoria tomó otro camino. Antes de incorporarse a ETA, explica que, cuando conocía un atentado, asesinato o secuestro cometido por la organización, pensaba, como "la mayoría del pueblo de Euskadi", que "algo habrían hecho".

Más adelante, cuando Gonzo le pregunta por los motivos que le llevaron a entrar en ETA, Latasa sitúa parte de ese proceso en el contexto político de los años setenta. "Yo era una persona inquieta dentro de mi trabajo y de la gente que me rodeaba. Los setenta fueron muy convulsos. Hubieron muchas acciones que a una persona que se considera de izquierda abertzale nos afectaron".

Entre los episodios que recuerda está la matanza del 3 de marzo de Vitoria. "Los mataron indiscriminadamente y no murió más gente de puto milagro". También menciona las actuaciones de la Guardia Civil en los controles y las "caídas de comisaría de muchos detenidos". "Cosas que revolvieron mi estado emocional de mi situación política. En ese momento, te tocan y decides".

Latasa entró en ETA cuando tenía más de 30 años. "Mi hermano siempre decía que yo había entrado en ETA porque no sabía decir que no y quizá sea por eso". Y añade: "Sabía dónde entraba y para qué. Sabía lo que tenía que hacer. Yo lo sabía perfectamente".

Unos amigos que conocían sus viajes habituales a Bayona le propusieron estar allí "con alguien". En ese contexto conoció a dos dirigentes de ETA. "En ese momento me presentaron a 'Txikierdi', uno de los jefes de ETA". También estaba Santi 'Potros'. "Los dos me captaron". Allí recibió el sobrenombre de 'Fermín', porque no tenía mote y su llegada coincidía con los sanfermines.

Sus primeras tareas dentro de la organización consistieron, según relata, en la "localización de sitios donde se pueda hacer un zulo, limpieza del terreno para que ellos pudiesen ir detrás, mirar el camino para avisar de los controles y cosas de esas".

Durante la conversación, Latasa también recuerda uno de los atentados que cometió cuando ya formaba parte de ETA. "Atacábamos convoyes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, cuarteles...". El episodio que relata tuvo lugar en San Sebastián durante el Gudari Eguna.

"Pusimos un coche bomba, porque iban al bulevar a canear a la gente que se manifestaba de la izquierda abertzale. Pusimos un coche bomba a una de las lecheras que pasaba hacia el bulevar para darle al mando y que explotara, y dejé pasar veintitantas, porque había una persona, no pasaba por el lugar correcto... no le di al mando", relata con crudeza.

Latasa explica que finalmente accionó el explosivo cuando una de las furgonetas pasó por delante. "A las 15h pasó por delante del coche y le di al mando y destrozó la furgoneta. Hubo un muerto, que era el conductor y lo hice desde el otro lado del río Urumea. Y esa fue una de las que hice".

Salvados recupera en el programa las noticias de hemeroteca sobre aquel atentado de 1987. El fallecido fue Wenceslao Maya Vázquez, natural de la provincia de Badajoz, que conducía la furgoneta de la Policía Nacional.

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