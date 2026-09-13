"Como la mayoría del pueblo de Euskadi, pensaba que algo habrían hecho": Latasa reconoce lo que opinaba de las víctimas antes de ser parte de ETA

José Miguel Latasa, uno de los participantes en el atentado de ETA que acabó con la vida de los padres y el hermano de Fernando Garrido, con quien hoy se encuentra en Salvados, recuerda ante Gonzo qué pensaba de las víctimas antes de entrar en la organización.

Salvados aborda en su programa 'El encuentro' el camino hacia el perdón de dos personas cuyas vidas quedaron marcadas por el terrorismo: Fernando Garrido, víctima de ETA, y José Miguel Latasa, uno de los participantes en el atentado que asesinó a sus padres y a su hermano. Y es que, aunque ETA dejó de existir en 2018, hay heridas que siguen abiertas.

El programa de laSexta se ha ofrecido a facilitar el encuentro entre ambos para que puedan compartir sus experiencias y cómo el terrorismo ha condicionado sus vidas. Latasa, que pasó por la cárcel y años después fue de los primeros miembros de ETA en abandonar la organización, criticar sus métodos y pedir perdón a las víctimas, escribió una carta a Fernando que acabó abriendo una puerta para un posible encuentro.

En el programa, Fernando Garrido aparece en imágenes de hace 40 años y, a continuación, Salvados muestra su aspecto actual. Montañero entonces y ahora, el programa se desplaza hasta las montañas del Pirineo para escucharle.

Mientras tanto, José Miguel Latasa conduce su coche hasta el lugar en el que ha quedado con Gonzo. El periodista se sienta frente a él y le pide que lo llamen 'Josemi', el nombre con el que se le conoce. En su pueblo, cuando era un chaval, le llamaban 'Latasín'. Apenas menciona su apodo dentro de la organización terrorista, 'Fermín'.

El atentado que marcó la vida de Fernando Garrido

En 1986, ETA asesinó a los padres y a un hermano de Fernando Garrido. Las noticias de hemeroteca recuperadas por el programa recuerdan el atentado contra el gobernador general de Gipuzkoa, el general de brigada Rafael Garrido Gil.

El ataque tuvo lugar sobre las 10:30 horas en el centro de San Sebastián, en la confluencia entre el bulevar y la calle Legazpi. Dos individuos que viajaban en una moto depositaron sobre el capó del coche en el que viajaban las víctimas una bolsa de deporte que contenía la carga explosiva.

En el atentado murieron en el acto Rafael Garrido Gil, su mujer y su hijo de 16 años.

"Algo habrían hecho"

"Antes de formar parte de ETA, cuando te enterabas de que había cometido algún atentado, asesinato o secuestro, ¿tú qué pensabas?", pregunta Gonzo a Latasa antes de adentrarse en sus años dentro de la organización. "Como la mayoría del pueblo de Euskadi pensaba, decía: 'algo habrían hecho'", responde Latasa.

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