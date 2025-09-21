El castigo al que sometieron al soldado Membrilla en la COE: "Le hicieron apagarse la colilla del cigarro en la lengua y tragársela"

Membrilla fue, según sus compañeros y él mismo, uno de los reclutas que más sufrió en la COE. Hoy, cuenta su historia en Salvados junto a otros cuatro soldados que le acompañaron en la 'gran fuga' de 1994.

Llevaban 31 años sin verse, pero los recuerdos de aquellos meses en los que hicieron la mili en la COE (Compañía de Operaciones Especiales), conocidos popularmente como los 'boinas verdes' comienzan a rebrotar en el momento en el que estos cinco soldados vuelven a sentarse juntos en una mesa en este reencuentro que presencia Salvados.

Ellos forman parte del grupo de los 18 jóvenes que decidieron fugarse del cuartel general Asensio de Palma de Mallorca la madrugada del 24 de febrero de 1994 con el objetivo de denunciar los malos tratos y abusos a los que estaban siendo sometidos por parte de los altos mandos.

A pesar de que ellos fueron quienes eligieron este destino para su Servicio Militar y de ser conscientes de la dureza de las pruebas físicas para las que iban a ser entrenados, nada les preparó para el escarnio y la humillación que se vieron obligados a soportar.

Por ello, decidieron poner punto y final a aquella situación y, tras escapar, contactaron con periodistas de Antena 3 TV, quienes no tardaron en hacerse eco de su situación. El riesgo era grande: podían llegar a condenarles hasta a 15 años de cárcel por un delito de sedición. Pero la situación era insostenible.

"Membrilla fue uno de los que más recibió"

Eso es algo que sabe y recuerda bien Carlos González Membrilla; el soldado Membrilla, para sus compañeros. Él fue uno de los más 'castigados' por sus superiores por tener grandes dificultades para llevar a cabo las pruebas físicas. Membrilla estaba entonces gravemente enfermo, aunque ninguno lo sabía en aquella época, ni siquiera él.

"No podía correr, me ahogaba. Y por eso, me cogían de aquí (se señala la nuca), me tiraban, me pegaban collejas, me empujaban...", recuerda. "Yo notaba que algo me pasaba, que algo no iba bien, pero no sabía...", lamenta. "Me quedaba rezagado, tosía, escupía sangre... y fue en aumento, tanto el estar mal como el desprecio por parte de mis mandos", añada.

Sus compañeros recuerdan cómo lo maltrataban públicamente

Sus compañeros corroboran su relato sobre los malos tratos que sufría. "No podía respirar, yo lo había visto ahogarse más de una vez. Y lo que recibía eran pedradas y golpes. No toca", comenta Víctor Burgas Carbó -el soldado Burgas- en el programa de laSexta. "Membrilla fue uno de los que más recibió", confirma Mariano Gimeno Reverte, el soldado Gimeno. "Lo pasó muy mal el chaval. Muy mal, muy mal, muy mal", insiste.

"¿Y a ti no te hicieron también quemarte con cigarrillos, apagártelos en la lengua y tragártelos?", recuerda Torres. Membrilla asiente con cara de que aquello hubiera ocurrido ayer mismo. "Esa fue una más", confirma.