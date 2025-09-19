La denuncia de los soldados que protagonizaron la 'gran fuga' de 1994, 31 años después, en Salvados: "Esa violencia no tenía justificación"

El próximo domingo en Salvados, Gonzo entrevista a cinco de los 18 soldados que en 1994 huyeron de su cuartel para denunciar públicamente los abusos a los que eran sometidos por sus mandos de los boinas verdes.

Han pasado 31 años, pero hay heridas que ni el paso del tiempo consigue borrar. "Nunca acabas cerrando ese capítulo", confiesa a Gonzo uno de los boinas verdes que en 1994 escapó de madrugada su cuartel junto a otros 17 soldados.

"Esa violencia gratuita no tenía justificación", asegura otro de ellos en el tercer programa de la nueva temporada de Salvados que se estrenará el próximo domingo en laSexta.

Cinco de aquellos reclutas vuelven a reunirse por primera vez en más de tres décadas y lo hacen para contar su historia, todo lo que ocurrió y todo lo que ha cambiado en España desde que protagonizaron 'la gran fuga', en este reportaje de laSexta.

"Conseguimos sacar la cara oscura de esta mili", asegura uno de aquellos chavales que ahora, con 50 años, hace memoria y balance de cómo aquel suceso impactó en su vida.

