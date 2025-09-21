Monforte condena el "atentado" con cócteles molotov a un futuro centro de menores migrantes: "Es un acto terrorista"

Los detalles Este domingo, los vecinos de la localidad se han unido bajo la lluvia para trasladar su total negativa hacia estos hechos, que siguen siendo investigados por la Policía, gritando al unísono: "Fascismo nunca más".

El municipio de Monforte de Lemos, en Lugo, ha reaccionado con indignación ante el ataque vandálico sufrido por el centro social Prodeme, destinado a acoger a menores migrantes. El edificio fue dañado por cócteles molotov, lo que provocó explosiones e incendio. Los vecinos, bajo la lluvia, se manifestaron contra este acto de odio, afirmando que "no es un pueblo violento". Emilio Sánchez Iglesia, portavoz del BNG, lo calificó de "acto terrorista". La Policía investiga a un grupo de personas cerca del lugar. Ana Pontón criticó al Gobierno de la Xunta por discursos que incitan al odio, mientras Alfonso Rueda condenó el suceso en redes sociales.

El municipio lucense de Monforte de Lemos se ha manifestado contra el acto vandálico que dejó este sábado a los ciudadanos totalmente conmocionados. El centro de la entidad social Prodeme, que iba a acoger a decenas de menores migrantes, sufrió varios daños tras recibir el impacto de cócteles molotov.

Bastaron una botella de gasolina y varios trapos sirvieron para causar dos explosiones y un incendio en el edificio, al que se desplazaron los Bomberos para sofocar el fuego en lo que parecía "un claro ataque de odio".

Este domingo, los vecinos de la localidad se han unido bajo la lluvia para trasladar su total negativa hacia estos "atentados". Todos los asistentes han gritado al unísono: "Fascismo nunca más".

"Monforte por lo general les recibe bien y con cariño. No sé de quién fue la idea pero esto no es Monforte", asegura una mujer del municipio, que cuenta con 18.923 habitantes.

"No es un pueblo violento"

El portavoz de BNG del municipio, Emilio Sánchez Iglesia, expone que "no es un pueblo violento": "Esto va más allá, es un acto terrorista, un atentado en toda regla".

Se cree que hasta tres cócteles molotov podrían haber provocado el incendio que asoló el edificio durante la madrugada de este sábado ya que en su interior, fueron encontradas tres mechas. Estos artefactos quemaron muebles, paredes y el techo de la planta baja.

La Policía Científica ha detectado a un grupo de personas en la inmediaciones del edificio, pero a investigación sigue su curso.

Por su parte, la líder de la oposición en el Parlamento Gallego, Ana Pontón, arremete contra el Gobierno de la Xunta de Galicia: "Queremos decirle al PP que abandone los discursos de odio y racistas, que no juegue con la vida de esos niños y niñas. La mecha del odio es muy fácil de encender pero muy difícil de apagar".

Además, Alfonso Rueda ha condenado este suceso en sus redes sociales: "Lo ocurrido en Monforte es absolutamente intolerable. Galicia no tolerará actitudes racistas ni xenófobas".