Salvados acompaña a la familia de Xavi durante una comida en la que se recuerda la figura del joven, fallecido mientras trabajaba en una fábrica. Uno de los momentos más destacados de ese encuentro nos lo regala Iñaki, uno de los amigos de la infancia de Xavi, que le dedica una canción que deja sorprendido a Gonzo.

"Salir con una careta, que la gente no me note que me sigue faltando esa esencia, sigue faltando fragancia, pero lo que a mí me falta se define como Xavi", dice la canción. Al acabar, su familia le aplaude el unísono.

"Sí señor. Probablemente la letra con más sentimiento que has escrito, ¿no?", le reconoce Gonzo a Iñaki, que nunca la había cantado en público. "Buen tema", asegura el presentador.