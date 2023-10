Mucho antes de la disputa del Mundial, Aitana Bonmatí y otras 14 compañeras de la Selección trasladaron su negativa a ser convocadas con el combinado nacional. En Salvados, la internacional confiesa que no fue una decisión "difícil" de tomar dada la situación en la que se encontraban.

"Era un momento difícil para nosotras, no lo pasábamos bien en la Selección en ese momento. No fue difícil tomar la decisión. Así nos sentíamos en ese momento, sentíamos que cada vez que íbamos a la Selección sufríamos, no se nos trataba igual de profesional que en el club, veíamos una diferencia muy grande", cuenta a Gonzo.

Esa decisión, añade, se tomó para "tener cambios" en la Real Federación Española de Fútbol. Finalmente, tras reuniones indiviuales en las que se les prometió esos cambios, decidieron volver a la Selección, una decisión que, en este caso, "no fue fácil".