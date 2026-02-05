Al último ganador del bote de 'Pasapalabra' no le cambió tanto la vida: "He podido disfrutar más de mi familia y amigos"

Óscar Díez ganó 1,8 millones de euros en el Rosco de 'Pasapalabra' después de más de 150 programas. Fue en mayo de 2024 y más de año y medio después, asegura que si vida no ha cambiado tanto.

Manu o Rosa: uno de los dos adelantará esta noche a Rafa Castaño y se convertirá en el ganador del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra': más de 2,7 millones de euros están en juego en el Rosco más esperado del año (por ahora), que se irán para uno de los dos concursantes. Una cantidad de dinero con la que muchos sueñan y que a muchos les cambiaría la vida. Pero no a Óscar Díez: el 15 de mayo de 2024, el concursante madrileño ganó los más de 1,8 millones de euros de aquel bote tras más de 150 programas.

¿Cómo ha sido su vida después del bote? "Mucho más tranquila", asegura en una entrevista con El Confi TV, más de año y medio después de ganar aquel Rosco. Pero no ha dejado que cambiara tanto. De hecho, aseguró que durante el resto de 2024, siguió trabajando en su mismo puesto de trabajo, aunque ha tenido "más tiempo libre", ha podido leer más y viajado con su mujer. Eso sí, "sin grandes excesos".

Ese es precisamente el secreto de su nueva vida que no es tan nueva: "He podido disfrutar más de mi familia y de mis amigos, porque ese dinero es un colchón de seguridad para nosotros", asegura, claro que no han hecho grandes gastos —"como cambiar de casa o de coche"—, por lo que su vida a día de hoy, después de un importante bote, "es muy parecida" a cómo era antes, pero con un respaldo con el que no contaba.

Sí ha conseguido, por ejemplo, "volver a juntarse" con el grupo de música que tenía en los años noventa, Sin ir más lejos, banda a la que logró reunir después de "treinta y tantos años". Cuando se hizo con el bote, se propuso hablar con sus excompañeros de la banda para volver a ensayar, "sin obligaciones, sin prisas, sin agobios", por el "mero hecho" de verse y disfrutar de la música y la compañía. "Aceptaron todos y el reencuentro ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado en los últimos tiempos".

De hecho, este último mes de enero su grupo dio un concierto en la sala madrileña Independance, "veintipico años" después de la última vez que se habían subido juntos a un escenario. "Ayer fuimos uno, nosotros y quienes nos acompañaron".

