La divertida reacción del 'repre' de Ruth Lorenzo al saber que casi responde que la creadora de Frankenstein es Jane Austen

Pregunta número 8. 10.000 euros en juego. Ruth Lorenzo, la segunda concursante de esta noche tan especial de ¿Quién quiere ser millonario? ya ha gastado dos comodines, pero guarda su mejor as bajo la manga.

Sin embargo, cuando Juanra Bonet le pregunta quién fue la creadora del personaje de Frankenstein responde sin dudar: "Jane Austen". Por suerte, hay algo en ella que le recuerda que su representante, Rafa Pontes, está esperándola para echarle una mano cuando ella lo necesite gracias al comodín del acompañante.

"Yo digo que es Jane Austen", insiste ella. "Ajá, la que escribe novelas románticas, ¿no? Yo creo que sí, que debe ser esa", responde con ironía Rafa. "A ver, has tenido suerte, ha venido dios a verte", bromea.

"En los años noventa, Kenneth Branagh hizo en el cine la versión de Frankestein más famosa de la última década y, ¿cómo se llama la película? 'Frankenstein's Mary Shelley'", aclara él. "¿Y por qué me sonaba tanto Jane Austen?", sigue dándole vueltas Ruth. Su 'repre' es claro: "Porque a ti te suenan cosas que no le suenan al resto de la humanidad, pero no pasa nada, eres tú".

*Puedes ver el programa completo de este especial de ¿Quién quiere ser millonario? en atresplayer.com.