La desesperación de Juanra Bonet por no poder "soplarle a los concursantes la respuesta correcta": "Me caen bien"

Empieza un nuevo programa de ¿Quién quiere ser millonario?, el concurso en el que quienes tengan el valor y los conocimientos necesarios pueden llegar a ganar hasta un millón de euros. Juanra Bonet nos da la bienvenida como siempre, pero reconoce que, a pesar de su alegría por formar parte de este reto que tanta felicidad reparte, también tiene una pequeña preocupación que le atormenta.

"Tengo sentimientos encontrados", confiesa. "Por un lado, los concursantes me caen bien y, por otro, no puedo soplarles las respuestas correctas. Eso me desespera", asegura. Sin embargo, él hace todo lo posible por que no se le note. "Soy muy buen actor", dice aplaudiéndose a sí mismo.

Y es que no es nada fácil estar en sus zapatos, ni tampoco en los de los concursantes que juegan cada día para intentar llevarse un buen pellizquito para sus casas. Este es el caso de esta mujer "fuerte y con carácter" que juega al rugby y "tiene mal perder". "Espero que le vaya bien esta noche, por la cuenta que me trae", comenta Juanra antes de dar paso a Nuria Zurita.

Con mucha alegría, la primera concursante de la noche entra en plató y abraza al presentador. "Vamos a dividirlo todo en tercios. Una parte es para ayudar, no sé muy bien a qué ni cómo. Otra parte, estaría superbién devolverles a mis padres algo de lo que me han estado dando", comenta acerca de lo que haría si ganara el gran premio. La tercera parte, iría para "pagar facturas".