Así se arriesga una concursante de ¿Quién quiere ser millonario? tirando de intuición a cuatro preguntas del millón

María Elena Rodríguez, primera concursante, se enfrenta a la pregunta número 12 de ¿Quién quiere ser millonario?, por la que podría ganar 50.000 euros sin comodines. Un momento de alta tensión pero de valentía, y es que, como bien señala la aspirante, "no valora plantarse porque he venido a jugar".

"¿Cuál era el equivalente romano de la diosa griega Atenea?", le preguntaJuanra Bonet, quien le muestra las cuatro opciones: Venus, Minerva, Vesta o Fortuna. "Aquí es donde hay que jugar, porque estoy sin comodines, pero de entrada te diría que Atenea es la diosa griega de la sabiduría y, el equivalente romano, Venus no puede ser, porque es Afrodita, la diosa del amor", comienza razonando la concursante, que continúa descartando más opciones: "La diosa de la Fortuna tendrá que ver más con el azar y, entre Minerva y Vesta, la intuición me dice que Vesta no es".

Con Venus y Fortuna descartadas, María Elena se queda con Vesta o Minerva. Si falla, corre el riesgo de perder 50.000 euros y bajar al punto seguro: 15.000 euros. Sin embargo, la concursante comunica que "el cuerpo le pide arriesgarse", marcando de esa forma la opción B: Minerva. "¡Y que sea lo que Dios quiera!", asegura.

Respuesta correcta y ovación del público, que continúa animando a la concursante que está a punto de rozar el premio gordo.