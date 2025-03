Alberto Contador suda más ¿Quién quiere ser millonario? que en la bici: "Me voy a quedar sin dientes"

El ciclista confiesa sus nervios en ¿Quién quiere ser millonario? hasta tal punto de que desvela a Juanra Bonet que está sudando más que cuando hace ciclismo: "Si podéis acortar el suspense, porque me voy a quedar sin dientes".

Alberto Contador se enfrenta a la pregunta número 8 de ¿Quién quiere ser millonario? con dos comodines. En ella, el ciclista puede ganar 10.000 euros. "¿Qué autor interpretó a Red, el compañero de prisión de Tim Robbins en la película 'Cadena perpetua'?", pregunta Juanra Bonet a Contador, que se lleva las manos a la cara.

Sidney Poitier, Morgan Freeman, Samuel L. Jackson y Harry Belafonte, son las opciones que da el presentador. "Me la voy a jugar con la b", destaca el ciclista, que asegura que uno de sus actores favoritos es Morgan Freeman. Finalmente, la respuesta es correcta y Alberto Contador gana 10.000 euros. Eso sí, no sin sufrir. "Si podéis acortar el suspense, porque me voy a quedar sin dientes", destaca el deportista.