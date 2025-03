Gracias a una canción de sus hijos

Antonio de la Torre 'mata' a Juanra Bonet al ganar 10.000 euros tras responder bien "por ser un buen padre"

"Lo de Hestia te ha matado, ¿eh? que yo adivine eso por ser un buen padre no me digas que no es tierno", destaca Antonio de la Torre a Juanra Bonet tras adivinar una pregunta gracias a una canción de sus hijos.