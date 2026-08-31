Melchor León (PSOE) advierte de la crispación que existe en Ceuta: "El máximo culpable es el Gobierno de España"

Los detalles El vicepresidente de la Asamblea de Ceuta ha culpado de la crispación también a los "radicales" que están llegando a la ciudad. "Nos defendemos solos, no queremos que nadie venga a hacer política", ha destacado.

Melchor León, vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, ha reconocido que hace falta que vayan a la ciudad autónoma más refuerzos, indicando que es importante que el Gobierno les de las herramientas para que puedan actuar.

En cuanto a las protestas que hay previstas para el día 2 de septiembre, el socialista ha indicado que, aunque desde el PSOE están señalando que nadie debe asistir, él tiene pensado acudir. Un momento que ha aprovechado para animar a sus compañeros de partido a que acudan pese a las "amenazas" que están sufriendo por parte de su partido político.

"No estamos defendiendo colores políticos, defendemos Ceuta", ha destacado, recalcando que esto no va de "idelogía, va de dignidad". "Que no hagan caso de las consecuencias, queremos soluciones", ha insistido, indicando que se las piden al Ejecutivo porque es quien las tiene que dar.

Durante su entrevista en Al Rojo Vivo ha reconocido que durante estos días ha habido mucha "crispación" en el ambiente a pesar de que Ceuta es "un ejemplo de convivencia". "El máximo culpable es el Gobierno al no dar soluciones e intentar enfrentar a toda la población", ha asegurado.

Además, también ha apuntado a los radicales que están llegando a Ceuta para crear crispación. "Nos defendemos solos, no queremos que nadie venga a hacer política", ha recalcado, dejando claro que lo único que piden son soluciones.

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