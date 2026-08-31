Torres afirma que se podrán dar cifras exactas en Ceuta "cuando todos los migrantes estén filiados": "No es fácil saber el número"

El ministro ha señalado que para que Ceuta vuelva a la normalidad tienen que estar los migrantes "en espacios en los que puedan filiarse, que se les hagan expedientes individualizados, ver quiénes piden derecho internacional y proceder a la devolución".

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, ha afirmando en Al Rojo Vivo que se sabrá la cifra de cuántos migrantes hay en Ceuta "cuanto todos estén filiados" y "en espacios acotados", aunque ha reconocido que "no es sencillo", algo que ha argumentado señalando que cuando se habla de "1.400 menores, son los que están ya filiados, pero en la calle queda un número que no es posible decir con absoluta certidumbre".

En este sentido, Torres ha subrayado que les da una idea de la cifra "el número de comidas" que se están entregando. "Yo lo he podido ver y se ha llevado a cabo con normalidad y por fin sin que haya ataques a los voluntarios de la Cruz Roja que están haciendo esa labor humanitaria", ha celebrado.

Así, el ministro de Política Territorial ha destacado que "lo importante" de este lunes es que han "conseguido, no sin dificultades, que cerca de 800 personas ya están en recurso, madres con sus hijos o menores acompañados y también personas mayores de edad". "Lo que tenemos que hacer es que estén en estos recursos que estamos habilitando filiados y, a partir de ahí, proceder a todo lo que es cuanto antes la agilización de la devolución", ha defendido.

En lo referente a cuándo podrá volver Ceuta a la normalidad, Ángel Víctor Torres ha expresado que espera que sea "cuanto antes". "Les puedo asegurar que mi intención, mi voluntad y mi coherencia es esa como autoridad funcional", ha manifestado, aunque ha insistido en que para eso tienen que tener "a los migrantes en espacios que puedan filiarse, hacer los expedientes individualizados, ver quiénes piden derecho internacional, --que la mayoría no van a tener derecho a ello--, y proceder a la devolución".

Para ello, ha indicado, han "reforzado con 60 nuevos funcionarios de la Policía Nacional para que realicen estas labores y 11 funcionarios que no son policías también para el departamento de asilo". "Y para eso es clave, repito, que estén ya adaptados y filiados", ha subrayado.

Además, el ministro ha declarado que han implementado un "número importantísimo de guardias civiles, Policía Nacional y también fuerzas del Ejército, militares" en Ceuta, al tiempo que ha hecho "un llamamiento a la no violencia". "La reivindicación de la sociedad ceutí es hacer su vida normal, como la hacía a comienzos de julio", ha asegurado.

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