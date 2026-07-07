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Duval: "Vox ha tardado demasiado en darse cuenta de que el sentimiento hacia Trump en España es mayoritariamente negativo"

La escritora interpreta el distanciamiento de Santiago Abascal respecto a Donald Trump como un giro estratégico ante la impopularidad del presidente estadounidense en España y sostiene que la extrema derecha busca construir un proyecto propio en Europa.

Duval: "Vox ha tardado demasiado en darse cuenta de que el sentimiento hacia Trump en España es mayoritariamente negativo"

La periodista y filósofa Elizabeth Duval ha analizado el distanciamiento de Santiago Abascal respecto a Donald Trump después de que el líder de Vox criticara al presidente estadounidense por sus ataques a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. A su juicio, este giro responde a una estrategia electoral y llega tarde, ya que "en España el sentimiento hacia Donald Trump es mayoritariamente contrario".

Duval considera que Vox ha entendido que mantener una relación de "vasallaje" con la extrema derecha estadounidense puede perjudicar sus expectativas electorales. "Ir ellos mismos en esa servidumbre hacia una extrema derecha comandada por Estados Unidos va en contra de los propios intereses electorales de Vox", ha afirmado.

La filósofa ha enmarcado este movimiento dentro de la reconfiguración de la extrema derecha internacional. Ha recordado que durante años el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ejerció como uno de los principales referentes políticos y financieros de estos movimientos, pero que su pérdida de influencia ha obligado a buscar nuevos apoyos. En ese contexto, ha señalado la relevancia de figuras como Javier Milei o el propio Trump, aunque ha subrayado que la extrema derecha europea necesita construir un proyecto propio si quiere consolidarse.

"Para ser exitosa en Europa, la extrema derecha tiene que construir una vía europea de extrema derecha. Eso es lo que está intentando hacer. Otra cosa es si, a nivel de financiación, de recursos y de proyecto político, lo va a conseguir", ha concluido.

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