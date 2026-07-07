Cembrero, tras el afeamiento de Abascal a Trump: "Su cambio su discurso es porque se acercan las elecciones y Trump es impopular en España"

El periodista ve en el cambio de discurso de Santiago Abascal un movimiento estratégico y recuerda que Vox guardó silencio cuando Donald Trump atacó a aliados europeos o adoptó medidas perjudiciales para España.

El periodista Ignacio Cembrero ha atribuido el distanciamiento de Santiago Abascal respecto a Donald Trump a un cálculo eminentemente electoral. A su juicio, el líder de Vox ha endurecido su discurso contra el presidente estadounidense porque "nos acercamos a las elecciones" y Trump atraviesa uno de sus peores momentos de popularidad en España.

Cembrero ha recordado que no es la primera vez que Trump carga contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sin que hasta ahora Vox hubiera salido en su defensa. También ha señalado que el partido evitó criticar al mandatario estadounidense cuando amenazó o impuso aranceles que afectaban directamente a sectores de la economía española. "Vox se ponía de perfil y ahora ha cambiado el discurso de Abascal", ha afirmado.

En su opinión, este giro responde al rechazo que genera Trump entre la opinión pública española. "Abascal cambia el discurso porque sabe que nos acercamos a unas elecciones y que Trump es absolutamente impopular en España. Lo reflejan las encuestas y basta con escuchar las conversaciones en cualquier cafetería", ha explicado.

Asimismo, Cembrero ha destacado que Vox tampoco cuenta con un respaldo unánime entre sus aliados europeos, ya que buena parte de la extrema derecha del continente, especialmente la francesa, mantiene una actitud "muy hostil" hacia la formación de Abascal.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido