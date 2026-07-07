Cembrero, sobre la injerencia de Trump: "La interferencia del país anfitrión en el desarrollo del Mundial no tiene precedentes"

El periodista analiza la influencia de Donald Trump durante el Mundial y cuestiona la actitud de Gianni Infantino tras atender las peticiones del presidente de EEUU: "No va a ganar nada, salvo un cierto nivel de desprestigio".

El periodista Ignacio Cembrero ha analizado el papel desempeñado por Donald Trump durante el Mundial y cómo, a su juicio, el presidente de Estados Unidos ha acabado condicionando el desarrollo de un torneo que hasta ese momento estaba siendo un éxito. También ha valorado la eliminación de Estados Unidos a manos de Bélgica, un resultado que ha celebrado por su vínculo personal con el país: "Yo soy medio belga porque en gran parte me he criado allí. Veo a una selección y a un país unidos, en buena medida, gracias a la agresión de Trump".

Cembrero también ha puesto el foco en la actuación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de que atendiera la petición de Trump para revisar una tarjeta roja durante el encuentro. El periodista ha cuestionado la actitud del dirigente deportivo y el beneficio que puede obtener de ese acercamiento al mandatario estadounidense: "Hay algo que siempre me llama la atención, y es que Infantino tiene su vida y su carrera hechas. Por ponerse a los pies de Trump no va a ganar absolutamente nada, salvo un cierto nivel de desprestigio. Y, sin embargo, lo ha hecho. ¿Qué gana Infantino con esto?".

A su juicio, la intervención de Trump supone un hecho sin precedentes para un país organizador de un Mundial. "Trump llega a la cumbre de la OTAN con una nueva tarjeta de visita. Se mete con Meloni y ha interferido en el desarrollo del Mundial. Es algo sin precedentes por parte del país anfitrión", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido