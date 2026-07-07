Ahora

en al rojo vivo

Cembrero, sobre la injerencia de Trump: "La interferencia del país anfitrión en el desarrollo del Mundial no tiene precedentes"

El periodista analiza la influencia de Donald Trump durante el Mundial y cuestiona la actitud de Gianni Infantino tras atender las peticiones del presidente de EEUU: "No va a ganar nada, salvo un cierto nivel de desprestigio".

Cembrero, sobre la injerencia de Trump: "La interferencia del país anfitrión en el desarrollo del Mundial no tiene precedentes"

El periodista Ignacio Cembrero ha analizado el papel desempeñado por Donald Trump durante el Mundial y cómo, a su juicio, el presidente de Estados Unidos ha acabado condicionando el desarrollo de un torneo que hasta ese momento estaba siendo un éxito. También ha valorado la eliminación de Estados Unidos a manos de Bélgica, un resultado que ha celebrado por su vínculo personal con el país: "Yo soy medio belga porque en gran parte me he criado allí. Veo a una selección y a un país unidos, en buena medida, gracias a la agresión de Trump".

Cembrero también ha puesto el foco en la actuación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de que atendiera la petición de Trump para revisar una tarjeta roja durante el encuentro. El periodista ha cuestionado la actitud del dirigente deportivo y el beneficio que puede obtener de ese acercamiento al mandatario estadounidense: "Hay algo que siempre me llama la atención, y es que Infantino tiene su vida y su carrera hechas. Por ponerse a los pies de Trump no va a ganar absolutamente nada, salvo un cierto nivel de desprestigio. Y, sin embargo, lo ha hecho. ¿Qué gana Infantino con esto?".

A su juicio, la intervención de Trump supone un hecho sin precedentes para un país organizador de un Mundial. "Trump llega a la cumbre de la OTAN con una nueva tarjeta de visita. Se mete con Meloni y ha interferido en el desarrollo del Mundial. Es algo sin precedentes por parte del país anfitrión", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez se prepara para responder con datos a los ataques de Trump sobre el gasto en defensa: "España va con la cabeza alta"
  2. Última hora de los incendios en España | El fuego no da tregua: preocupación por la "simultaneidad" de los incendios en Cataluña
  3. Begoña Gómez no podrá acudir a la cumbre de la OTAN en Ankara, pero sí a Londres para la graduación de su hija
  4. Radiografía del caso Le Pen: ¿de qué se le acusa y a qué penas se enfrenta la líder de la extrema derecha francesa?
  5. Mikel Merino vuelve a aparecer y España elimina a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos
  6. El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) aprueba anular la licencia de El Algarrobico y abre la puerta al derribo del hotel