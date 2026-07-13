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El insólito vídeo viral de unos turistas que acaban comiendo en un funeral por error

Lo que iba a ser una comida en un restaurante terminó convirtiéndose en una escena de lo más surrealista cuando un grupo de turistas entró por equivocación en un funeral en Tailandia.

El insólito vídeo viral de unos turistas que acaban comiendo en un funeral por error

En Aruser@s Fresh recuperamos algunos de los virales más comentados de la temporada, entre ellos el de un grupo de turistas que vivió una situación tan incómoda como inesperada durante sus vacaciones en Tailandia.

Los viajeros entraron en lo que pensaban que era un restaurante para comer, pero, una vez dentro, descubrieron que en realidad se trataba de un funeral. Lejos de enfadarse por la confusión, los familiares del fallecido reaccionaron con una enorme muestra de hospitalidad e invitaron a los turistas a compartir la comida con ellos. "Me encanta que tengan esta hospitalidad", comentaba María Moya tras ver las imágenes. "Pero tú imagínate que estás en un momento de pesar y ves que tienes unos turistas borrachos pasándoselo en grande", bromeaba Alfonso Arús.

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