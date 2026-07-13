Mar, al límite por no tener el peinado listo para su 40 cumpleaños: "Estoy descompuesta"

Mar Segura está a punto de celebrar su 40 cumpleaños, aunque lo que no sabe es que su amiga Rocío le tiene preparada una sorpresa muy especial: el prestigioso peluquero Alberto Cerdán será el encargado de peinarla.

En este tercer programa de 'Mujeres Ricas', que laSexta recupera con motivo de su 20.º aniversario, las cámaras acompañan a Mar durante los preparativos de la celebración de su cumpleaños.

En este fragmento, Mar se muestra al límite al comprobar que Rocío, una de sus mejores amigas, no llega a tiempo para hacerle el peinado. Sin embargo, lo que no imagina es que su retraso forma parte de una sorpresa: la inesperada aparición de Alberto Cerdán, que finalmente le realiza un elegante recogido y la deja sin palabras.

En el vídeo sobre estas líneas puedes volver a ver la reacción de Mar al descubrir que Alberto Cerdán aparece por sorpresa para peinarla.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido