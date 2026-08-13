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'La Paqui' toca con su orquesta en un hogar de jubilados: "Me pongo vestiditos cortitos que eso a los viejos les gusta"

Tras haber grabado su primer 'single', 'la Paqui' vuelve a su trabajo en la orquesta para actuar en un hogar de jubilados. La cantante narra cómo suelen ser este tipo de actuaciones y la gente que asiste a ellas.

'La Paqui' toca con su orquesta en un hogar de jubilados: "Me pongo vestiditos cortitos que eso a los viejos les gusta"

'La Paqui' estrena el micrófono que su familia le regaló para su cumpleaños en una actuación con la orquesta en un hogar de jubilados, pero antes de llegar allí elige cuidadosamente su vestuario para la ocasión.

A su marido no le gusta demasiado el vestido que finalmente ha escogido. "Qué fresquita vas", le dice con recochineo. "Lo que se coman los gusanos que los disfruten los humanos. Más sufre el que mira que el que enseña", le responde ella.

Finalmente, llega al lugar de la actuación, pero no hay demasiada gente. Ella esperaba algo más, pero aún así se lanza con 'Te quiero más', donde baila con todos ellos. "Los artistas somos camaleónicos", defiende.

"Sobre todo, vestiditos cortitos, que a los viejos eso les gusta", asegura.

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