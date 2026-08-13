El monólogo de Santi Rodríguez sobre su obsesión con la Teletienda y la venganza de su GPS: "Gire a la derecha"

El cómico Santi Rodríguez hablaba en este monólogo de El Club de la Comedia de su obsesión por comprar cosas de la teletienda y sus malas experiencias con estos productos.

Santi Rodríguez llegaba "obsesionado" al escenario de El Club de la Comedia. El motivo de su desasosiego no era otro que la Teletienda. Y es que, a pesar de la cantidad de canales, solo veía anuncios, y además, muy raros. "Sale una fregona que da vueltas, que lleva un pedal para que hagas como Fernando Alonso", contaba, aunque no sabía si eso iba a fregar bien. "Pero seguro que sale un salmorejo que te cagas", opinaba.

Después llegó el turno de las zapatillas que adelgazan con la que hay que andar como si se tuviera un cólico nefrítico, pero también dudaba de su efectividad. Al final, ante tanta presión por hacer gasto, se compró un GPS que le había robado la intimidad de ir en el coche y le ponía tan nervioso que entraba agachado para que no lo viera.

La situación se complicaba aún más cuando llevaba a su hija en el asiento trasero, haciéndose pis. "Como paremos se va a enfadar el GPS", se temía. Finalmente, acabó arrancando el GPS del cristal y discutiendo con ella.

A pesar de su mala experiencia, volvió a repetir comprando en la teletienda, esta vez, un 'home cinema'. Lo que más le fastidió es que el modelo que adquirió no era el que llevaba "los asteriscos" del manual de instrucciones. Vamos, que se compró "el modelo mierda".

Para instalarlo tuvo que llamar al servicio de atención al cliente y su conversación con la máquina fue surrealista.

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