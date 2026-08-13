Marta Collado descubre que su sesión de fotos era una sorpresa de cumpleaños: "El fotógrafo es un impostor"

Marta cree que está viviendo una oportunidad real como modelo, pero al terminar la sesión de fotos el falso cazatalentos le revela que todo forma parte de una sorpresa preparada por su madre.

Marta Collado está convencida de que ha sido descubierta por un auténtico 'coolhunter' que se ha fijado en ella por "algo en la mirada". Según le habían contado, el supuesto cazatalentos la había visto por la calle y había decidido contactar con ella para cubrir la baja de una modelo en una sesión fotográfica. Después de pasar por maquillaje, peluquería y posar ante las cámaras, llega el momento de descubrir la verdad.

"Te voy a tener que dar las instrucciones del casting", le anuncia el falso 'coolhunter' a Marta, quien le comunica que todo ha sido una broma y un regalo de cumpleaños preparado por su madre, Nuria Collado, y su tía, Rebeca Collado: "Lamentamos comunicarte que finalmente no vas a poder formar parte del elenco de modelos para la campaña de 'Mujer Hoy', no es que no valgas para ello, es que el fotógrafo es un impostor. Lo que si tienes e un día de risas con las personas que más te quieren".

En este video puedes ver la reacción de Marta al enterarse de la broma sorpresa.

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