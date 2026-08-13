Un hombre lleva el "todo lo que puedas comer" al extremo y arrasa con todas las langostas del bufé

El cliente no parece tener límite ante un bufé libre: comienza a llenar platos con langostas hasta dejar prácticamente sin existencias al resto de comensales.

Hay quienes se toman muy en serio eso de "todo lo que puedas comer". Es el caso de un hombre que se ha hecho viral después de acudir a un bufé libre y lanzarse directamente a por todas las langostas. El cliente comienza a amontonar plato tras plato, llevándose prácticamente todas las langostas disponibles y dejando poco o nada para el resto de personas que se encuentran en el restaurante. Los demás comensales contemplan la escena con incredulidad cuando, de pronto, el encargado del establecimiento sale a llamarle la atención.

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