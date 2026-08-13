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Así es la surrealista competición mundial del canto del ciervo: "Requiere cierta técnica"

En Alemania, una insólita competición ha convertido el canto del ciervo en todo un espectáculo. Los participantes se enfrentan para demostrar quién consigue imitar mejor el característico sonido del animal.

La surrealista competición mundial del canto del ciervo se hace viral: "Requiere cierta técnica"

En Aruser@s Fresh recuperan algunos de los virales más surrealistas que circulan por internet, entre ellos una insólita competición mundial del canto del ciervo. Como vemos en en las imágenes, varios participantes ponen a prueba sus habilidades intentando reproducir el característico sonido de estos animales. "Requiere cierta técnica", bromea Alba Sánchez, a lo que Alfonso Arús tampoco sale de su asombro: "Esto es más complicado". "Está más cerca de una orca o una ballena que de un ciervo", zanja enre risas Hans Arús.

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