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Análisis político

Montesinos, sobre el PP: "Una cosa es pedir explicaciones sobre la ley y otra es sombrar dudas del sistema electoral, porque compras el marco de Vox"

El periodista Pablo Montesinos critica en este vídeo el discurso de Feijóo cuando habla de ingeniería electoral o pone en duda el sistema electoral.

Montesinos

Pablo Montesinos, periodista y adjunto a la directora de Artículo 14, no ve bien algunas declaraciones que ha hecho el líder de la oposición poniendo en duda el sistema electoral. Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista con Susana Griso en Espejo Público, ha vuelto de nuevo a hablar de ingeniería electoral.

"Yo, a priori, veo bien que, si el principal partido de la oposición tiene dudas sobre el sistema sobre la ley de nietos) o cree que hay una falla, exija esas explicaciones o pida la comparecencia del ministro", afirma Montesinos.

Ahora bien, "una cosa es exigir explicaciones en el marco de la oposición y otra cosa es dudar del sistema o sembrar dudas sobre el sistema electoral. Porque, además, así compras el marco de Vox, porque eso se lo escuchamos a Santiago Abascal decirle a Pedro Sánchez en el debate monográfico en el Congreso", aclara el periodista.

Y, por otro lado, añade, "porque ese sistema electoral del que siembras dudas es el sistema que te está dando mayorías y victorias electorales allí donde se convocan las elecciones, es decir, PP-Vox, las derechas están arrasando en las elecciones y las encuestas dicen que va a arrasar electoralmente si se celebran elecciones generales".

De hecho, "están pidiendo elecciones generales todos los días", concluye Montesinos. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

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