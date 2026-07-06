Boticaria García desvela cada cuánto deberíamos jubilar las chanclas, en vídeo

Esta es una de las prendas estrella del verano, pero, al igual que otros accesorios, es necesario revisarlas cada cierto tiempo para, si es necesario, renovarlas.

Las chanclas son una de las prendas más utilizadas en verano para ir a la piscina o a la playa. Y, al igual que otros productos, también tienen fecha de caducidad. Pero ¿cuándo debemos jubilarlas? Para responder a esta pregunta Zapeando cuenta con Boticaria García.

La farmacéutica explica que cuando la suela está lisa, las tiras están dadas de sí, hay grietas, el material está pegajoso o huelen, a pesar de que las lavemos, es necesario cambiarlas por unas nuevas. Boticaria señala que, por ejemplo, cuando la suela está lisa al pisar una zona mojada esa prensa se convierte en "un imán para los accidentes".

Boticaria cuenta que si se llevan en modo intensivo durante todo el verano, se deberían jubilar cada uno o dos años. "Si lo las llevas las dos semanitas que vas a la playa van a durar mucho más", indica. "No solo cuánto tiempo sino también para que las usas", apunta.

También recuerda que este calzado debe limpiarse. "Aunque las usemos en sitios donde hay agua, esta no las limpia", señala. Boticaria indica que las chanclas conocidas como 'Flip Flop' no son el calzado más adecuado para caminar mucho rato. "Suelen tener muy poca amortiguación, poco soporte en el arco y no sujetan el talón", explica.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido