VÍDEO | Una familia la lía con su celebración del 4 de julio: su espectáculo pirotécnico se descontroló

El Día de la Independencia es una de las festividades más destacadas de Estados Unidos y, por ese motivo, sus ciudadanos tiran la casa por la ventana a la hora de celebrarlo.

Este sábado Estados Unidos celebró el 250 aniversario de su Independencia. Una fecha tan especial, como expone Quique Peinado, ha provocado que "tiren la casa por la ventana con el tema de los fuegos artificiales".

"Solo en Washington se calcula que se han lanzado 850.000 cohetes este año, batiendo cualquier récord de espectáculo pirotécnico", añade el zapeador, "espérate que no se entere el alcalde de Vigo". En algunos lugares, debido a los fuegos artificiales, se produjeron incidentes como, por ejemplo, el incendio ocurrido en el puente de Brooklyn durante las celebraciones.

Pero este no fue el único incidente. En casa de una familia, como cuenta Mónica Cruz, el lanzamiento de sus propios fuegos artificiales les jugó una mala pasada. Decidieron sentarse en el patio para ver cómo estos fuegos iluminaban el cielo, pero la mala colocación de los mismos hizo que tuvieran que correr despavoridos.

Como se puede ver en las imágenes, los cohetes comienzan a explotar sin control y muchos de ellos se dirigen, directamente, contra los miembros de la familia e, incluso, contra los patios de otras casas.

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