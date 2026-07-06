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Previsión meteorológica

Francisco Cacho explica qué pasará con la ola de calor: "La AEMET ha hecho oficial que se alargará hasta el jueves"

El meteorólogo de la Sexta, Francisco Cacho, informa sobre las altas temperaturas que nos esperan, al menos hasta el jueves, en prácticamente todo el país. En el vídeo, todos los detalles de esta previsión meteorológica.

Cacho

De nuevo calor sofocante en España y segunda ola de calor en lo que va de verano. De esta forma, en todo el país se esperan temperaturas muy altas, superando los 40 grados en muchas comunidades autónomas.

Además, como informa el meteorólogo de la Sexta, Francisco Cacho, la ola de calor se prolongará hasta el jueves: "La AEMET ya lo ha hecho oficial: la ola de calor se va a alargar hasta el jueves".

De momento, este lunes, las temperaturas suben en el Cantábrico. Bilbao, por ejemplo, alcanza los 40 grados, pero no es la única. "Hay 13 capitales de provincia que pueden alcanzar los 40 º. La más alta es Badajoz, con 42, al igual que Córdoba o Sevilla", informa Cacho.

En cuanto a los avisos por altas temperaturas, hay avisos activados en todas las comunidades autónomas, y "en todas son naranja, salvo Baleares y la Región de Murcia".

Por último, especial precaución en Pamplona, que hoy, 6 de julio, se ha celebrado el chupinazo que da comienzo a los Sanfermines: "Pueden ser los más calurosos de la historia", confirma Cacho.

Hasta ahora, explica, "en la estación de Pamplona el récord es de 40,2 grados, hoy esperan 39 grados, mañana 40 y el jueves otra vez 40, así que veremos si se cumple. Serían los Sanfermines más calurosos desde que hay registros, que son de 1953".

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