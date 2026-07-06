Munárriz, tajante sobre la "ingeniería electoral": "Feijóo ha validado y legitimado el discurso del descrédito electoral de Vox"

El periodista Ángel Munárriz analiza y critica las palabras del líder de la oposición poniendo la duda y la sospecha sobre la limpieza de nuestro sistema electoral. "La validación del discurso del tongo electoral ya está hecha", afirma el periodista.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a hablar de ingeniería electoral, poniendo de nuevo la sombra sobre nuestro sistema electoral. El periodista Ángel Munárriz , de El País, lo tiene claro: "Feijóo ha validado este discurso de descrédito del sistema electoral de Vox".

Es decir, "creo que lo ha legitimado, a pesar de que los términos no sean los mismos, a pesar de que uno diga la palabra pucherazo y él no", afirma el periodista. Tanto es así que, tal como recuerda, "la forma que tuvo de plantear lo que iba a suponer para las elecciones generales, las nacionalizaciones a través de la Ley de Memoria venía a indicar (¿ingeniería electoral, que significa si no?) ardides para manipular el censo y conseguir ganar las elecciones. Lo dijo Ayuso también y nadie la ha desacreditado".

Por tanto, y a su juicio, "el daño al sistema ya está hecho": "Creo que la validación del discurso del tongo electoral ya está hecha y la credibilidad del sistema sale tocada. Esto no viene ni siquiera de Vox, sino del mundo conspiratorio. Hay gente absolutamente convencida ya de esto, a la que no le vas a quitar esa idea de la cabeza, y Feijóo ha querido picar ahí y ha querido también tener un mensaje para ese sector de la población que cree que Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa por mantenerse en el poder", asegura Munárriz.

Algo, además, que "es coherente con lo que lleva haciendo el PP, desde hace al menos tres años", confirma el periodista, recordando cómo ya antes de las autonómicas y municipales de 2023, "ya hablaron de fraude a través de Indra y e intentaron presentar como una trama de compra de votos algunos casos aislados (el más significativo de ellos en Melilla antes de las generales de 2023) y Feijóo ya vino a insinuar que en Correos podía haber tongo electoral".

Es decir, "esto viene a ser ya una práctica habitual en el PP a las puertas de elecciones de todo tipo", concluye Munárriz.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido