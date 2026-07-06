Carlos Segovia, sobre el acuerdo en Andalucía: "Hay un lenguaje en el acuerdo que el PP no debería ni comprar"

El subdirector de 'El Mundo' asegura que el discurso de investidura de Juanma Moreno "no parecía el de alguien que acaba de tomar posesión" y atribuye ese tono al acuerdo con Vox, cuyo lenguaje sobre inmigración y la Unión Europea considera impropio del PP.

El subdirector de 'El Mundo', Carlos Segovia, ha analizado la tercera toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía y ha asegurado que su discurso reflejó la necesidad de justificar el acuerdo alcanzado con Vox: "No es el discurso de alguien que acaba de tomar posesión con entusiasmo. Creo que sabe que tenía que modular ese discurso porque ha incumplido cosas que dijo hace apenas unas semanas sobre cómo debía ser ese acuerdo con Vox".

Segovia interpreta que la referencia de Moreno a una "legislatura larga" también encierra un aviso a su socio de investidura: "Lo interpreto como una amenaza a Vox, en el sentido de que está dispuesto a romper si el acuerdo no funciona".

El periodista ha defendido que el PP debe mantener su posición de centralidad y ha cuestionado algunos de los compromisos suscritos con Vox:"Hay un lenguaje en el acuerdo que señala al inmigrante y que el PP no debería ni comprar. También hay referencias contra la Unión Europea que resultan absurdas en un partido que forma parte del Partido Popular Europeo".

Preguntado por Antonio García Ferreras sobre si un pacto de estas características sería aceptado por la CDU alemana, Segovia ha respondido que, aunque el contexto político es diferente, los partidos no deberían rubricar acuerdos cuyo contenido luego aseguran que no aplicarán: "Lo que no deben hacer los partidos es firmar cosas que después dicen que no van a cumplir. A mí me parece una mala noticia cómo se ha firmado ese acuerdo con Vox y el lenguaje que contiene".