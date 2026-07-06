Afra Blanco critica el "cambio de rumbo" de Feijóo intentando seducir a Junts: "No me olvido del odio que sembró el PP contra el pueblo de Cataluña"

La sindicalista Afra Blanco responde a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre Cataluña, una posición con la que, por cierto, no están de acuerdo ni Ayuso ni Aznar.

Hace unos siete días, el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se acercaba a Junts y pedía "pasar página" del 'procés', una posición que no gusta ni a José María Aznar ni por supuesto a Isabel Díaz Ayuso. El debate interno en el PP parece estar servido.

Tanto es así que tal como recuerda la periodista Ángela Vera, de laSexta, Aznar apelaba a una mayoría nacional, a una mayoría de centro, dejando a un lado a los extremistas. Tampoco la presidenta de la Comunidad de Madrid no quiere ni oír hablar de un acercamiento a Junts. Por otro lado, "también tenemos a un sector del PP catalán que tampoco quiere oír hablar de acercamiento al partido de Carles Puigdemont, pero la línea nacional de Alberto Núñez Feijóo es la de pasar página del procés".

No obstante, la sindicalista y analista Afra Blanco no está de acuerdo con este "cambio de rumbo" de Feijóo. "Esto de entrar ahora a normalizar este cambio de rumbo que ha realizado el PP intentando seducir a Junts y olvidando lo que se ha hecho durante meses y años, sembrando el odio hacia Cataluña y movilizando en varias manifestaciones a la gente contra la amnistía, yo esto no... Yo esto no lo olvido tan fácilmente".

"Yo no me olvido de que, precisamente, pese a lo que dijo el Constitucional respecto a la amnistía, Alberto Núñez Feijóo dijo que le daba exactamente igual. Yo no olvido que el PP se posicionó claramente en contra de los indultos. Yo no me olvido del odio que ha sembrado entre las gentes contra esos líderes que hicieron lo que hicieron, y contra el pueblo de Cataluña", reitera Blanco.

Además, matiza que no es que no comparta la tesis de que el PP debe pasar página del procés, sino que lo que no comparte es que se crea. Esto es, "que se crea que la solución vino de la mano de la amnistía y que si hubieran gobernado ellos lo hubieran hecho. Y no me creo que haya nada más detrás de todo que la necesidad de tener a Junts".

De este modo, concluye Blanco que "por supuesto que el PP tiene que pasar página", pero "coincidiré con Feijóo en esto cuando diga que no hay que ilegalizar a los partidos independentistas, cuando diga que la amnistía sí que ha funcionado y cuando diga que los indultos han funcionado. Cuando diga todo eso, entonces lo compartiré, pero aún no lo ha dicho".

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