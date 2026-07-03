Carmen Morodo, tras el pacto en Andalucía: "El PP aumenta la normalización estratégica de Vox y esta normalización tiene graves consecuencias sociales y políticas"

La periodista advierte de que el acuerdo entre PP y Vox para investir a Juanma Moreno refuerza la dependencia de los populares respecto al partido de Abascal y contribuye a "normalizar" un discurso que, a su juicio, tiene consecuencias políticas y sociales.

La subdirectora de 'La Razón', Carmen Morodo, ha analizado el acuerdo alcanzado in extremis entre el PP y Vox que permitió la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. El candidato popular fue elegido en la segunda votación con el respaldo de 68 de los 109 diputados del Parlamento andaluz, frente a 41 votos en contra.

Morodo considera que el pacto consolida la influencia de Vox sobre el Gobierno andaluz y advierte de sus implicaciones políticas y sociales. "El PP mantiene el Gobierno, pero aumenta su dependencia estratégica de Vox, y esta normalización de Vox tiene graves consecuencias políticas y sociales", afirma en Al Rojo Vivo.

La periodista también pone el foco en uno de los ejes del acuerdo: "La bandera de la prioridad nacional populista no es un simple mantra, porque estás normalizando un discurso que tiene consecuencias sociales".

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