García (Adelante Andalucía) critica el acuerdo en Andalucía: "Moreno Bonilla se ha comido entera y con papas la prioridad nacional de Vox, ha engañado a muchos andaluces"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, interviene en directo en Al Rojo Vivo para analizar con Antonio García Ferreras el pacto alcanzado por la derecha y la ultraderecha en Andalucía: "Es un acuerdo contra la clase trabajadora, un acuerdo contra Andalucía".

Finalmente, Juanma Moreno llegó a un pacto con Vox, se tragó la prioridad nacional y fue investido presidente andaluz. Vox, por ende, entra en el Gobierno de Andalucía, en el que Manuel Gavira, su portavoz, pasa a ser vicepresidente asumiendo, además, una megaconsejería que aglutinará las competencias de Justicia, Turismo, Desregulación y Administración Local.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ya se esperaba que Moreno Bonilla pactara con los ultras, critica este pacto en Al Rojo Vivo, tan solo unas horas después de consumarse.

"Se lo ha comido con papas. Entero. Se ha comido Moreno Bonilla la prioridad nacional que dijo mil y una vez que no lo iba a hacer. De hecho, llegó a decir hace dos años que ellos, el PP, tenían un corazón así de grande, y los de Vox tenían un corazón chiquitito. Parece que el corazón del PP de Moreno Bonilla se ha hecho chiquitito", afirma García.

Además, quiere destacar que "el señor Moreno Bonilla ya no es el moderado, ni el dirigente diferente del PP, y eso que mucha gente en Andalucía le votó justamente por eso, porque no era como Ayuso o como Feijóo, sino que era diferente, que él no iba a pactar con Vox... Ha engañado a muchísimos andaluces".

Y además, critica García, tanto PP como Vox "quieren hacernos creer que el problema de la sanidad es que vaya un chaval colombiano o una chavala marroquí a un centro de salud. Y sin embargo, en el acuerdo pone textualmente que hay que seguir privatizando la sanidad".

Tampoco, añade García, según este acuerdo, de las 10 bajadas de impuestos que aparecen, nueve de ellas no tienen discriminación por renta, es decir, "le van a bajar lo mismo los impuestos a alguien que gane 10.000 euros al mes que al que gana 1.500".

Y tampoco en el acuerdo aparece ni una sola medida contra la violencia machista, la violencia de género o la igualdad entre hombres y mujeres. "Es un acuerdo contra la clase trabajadora, un acuerdo contra Andalucía", afirma contundente García.

Tanto es así que recuerda cómo cuando había un minuto de silencio por una mujer asesinada, los diputados de Vox se iban del pleno o directamente no entraban: "Y ese señor, Gavira va a ser ahora vicepresidente de la Junta de Andalucía por obra y gracia del señor Moreno Bonilla".

Por su lado, y con respecto a la pregunta que le hace Antonio García Ferreras, de si tan malo es Vox, ¿por qué no le han dado sus votos al PP para que la ultraderecha no entrase en la Junta? García entiende la pregunta y admite que haya mucha gente que lo piense, pero tiene argumentos para justificar su negativa.

"El señor Moreno Bonilla ya lleva haciendo una política nefasta para Andalucía durante mucho tiempo. Por ejemplo, no nos podemos olvidar de las 2.000 mujeres que dejaron tiradas con el cribado de cáncer de mama o de la política de vivienda, cómo han cambiado la VPO para que la VPO sea para gente más rica y no para la gente que lo necesita, o cómo han creado cuatro universidades privadas y la universidad pública se está cayendo".

Por tanto, añade que "lo que dijimos es que nosotros somos la oposición al señor Moreno Bonilla. Desgraciadamente no hemos conseguido ganar las elecciones, pero estamos poniendo las bases para con nuestro crecimiento, quitarle esa mayoría al PP. Pero hay una cosa muy importante que son los principios, la credibilidad: nosotros dijimos ya antes de la campaña que éramos oposición al PP".

De este modo, "ni por activa ni por pasiva, le vamos a permitir que siga gobernando al culpable de la crisis del cribado de cáncer de mama", afirma contundente. "Y decimos lo mismo antes y después de las elecciones", argumenta y concluye García.

En el vídeo, no obstante, podemos ver completa y en detalle su entrevista en Al Rojo Vivo.

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