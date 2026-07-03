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Valdivia analiza el acuerdo "preocupante y xenófobo" de PP-Vox en Andalucía: "El supuesto moderado (Moreno Bonilla) se ha convertido en el más ultra de todos"

El periodista ha criticado con dureza el pacto entre el PP y Vox que permitió la investidura de Juanma Moreno y ha asegurado que el acuerdo sitúa "el fomento de los toros por delante de la sanidad".

Valdivia analiza el acuerdo "preocupante y xenófobo" de PP-Vox en Andalucía: "El supuesto moderado (Moreno Bonilla) se ha convertido en el más ultra de todos"

Antonio Ruiz Valdivia se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre la investidura de Juanma Moreno como presidente de Andalucía, lograda tras cerrar in extremis un acuerdo de Gobierno y Estabilidad con Vox apenas unas horas antes de la segunda votación en el Parlamento andaluz. Moreno obtuvo el respaldo de 68 de los 109 diputados de la Cámara, frente a 41 votos en contra.

En relación con ese acuerdo, Ruiz Valdivia ha sido muy crítico: "Creo que estamos ante un supuesto moderado que, sin embargo, se ha convertido en el dirigente más ultra de todos los líderes del Partido Popular. El texto del pacto es profundamente preocupante y claramente xenófobo".

Además, "abre la puerta a las privatizaciones y deja en evidencia cuáles son sus prioridades: llega a situar a los toros por delante de la propia sanidad. Basta con leer el acuerdo para comprobarlo", ha concluido el periodista.

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