Rubén del Campo (AEMET) señala las zonas donde hará más calor este fin de semana: "Habrá noches de hasta 25º"

El portavoz de la AEMET explica en Al Rojo Vivo cómo será la previsión meteorológica de estos próximos días donde el calor será, sin duda, el gran protagonista en casi toda España. En el vídeo, todos los detalles.

España se prepara para una nueva ola de calor: hay ocho comunidades en aviso por temperaturas extremas. Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), informa en Al Rojo Vivo que desde la agencia van a emitir "un aviso especial por este fenómeno", en torno a mediodía, a primera hora de la tarde, porque "parece que se va a confirmar este episodio a partir del sábado o muy probablemente a partir del domingo".

No obstante, quiere aclarar que cuando se lanza un aviso especial por ola de calor, "no quiere decir que si no lo hubiéramos lanzado fuera a hacer frío": "Lo que pasa es que son umbrales muy estrictos los que se tienen que superar. Y así va a ser. Se van a superar. Ya hemos visto que vamos a hablar de temperaturas superiores a 40 grados en muchos puntos de la península y también calor intenso en los dos archipiélagos, tanto en Baleares como en Canarias".

Y, además, "habrá una nueva situación en la que las temperaturas de madrugada no van a bajar demasiado. Tendremos noches en las que nos quedaremos por encima de los 25 grados durante varios días. Y eso también es un aspecto más adverso porque nos impide descansar adecuadamente después de haber pasado mucho calor durante el día", añade el portavoz de la AEMET.

En cuanto a las zonas de más calor, del Campo señala que "hay que poner el foco en Galicia": "Ya ayer se llegó a 37 grados en las Rías Baixas, que no es ni mucho menos una temperatura habitual por allí, y tanto hoy viernes como el sábado se van a volver a rondar esas cifras. Y aunque sea una zona en la que no haga un calor tan intenso como en el sur, hay que estar muy, muy pendientes".

Por otro lado, están las zonas clásicas del calor de España, que son el Valle del Ebro y sus depresiones del nordeste, los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, es decir, todas estas áreas bajas del suroeste".

Por último, del Campo afirma que estas olas de calor van a ser una constante en los últimos años: "Desde el año 2015, todos los veranos hemos tenido olas de calor. Esto ya son 12 veranos consecutivos con esta situación de temperaturas extremas y la tendencia es a que sean más intensas, más frecuentes y también más persistentes" Por ende, "toca adaptarse a veranos todavía más cálidos de lo que ya de por sí son en nuestro país", concluye el portavoz de la AEMET.

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