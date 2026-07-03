El monólogo de Patricia Conde sobre los avances del futuro: "Van tan despacio que se nos va a poner malo Walt Disney"

Patricia Conde realizó en El Club de la Comedia este divertido monólogo: "Quiero pensar que el fututo que nos habían contado llegará, pero va más despacio de lo que pensábamos, como la carrera de Chayo Mohedano".

Patricia Conde llega "chinada" al plató de El Club de la Comedia: "De pequeña me dijeron que en el futuro todos iríamos en coches voladores y, no sé si os habéis dado cuenta, pero no pueden volar". "Y menos desde que han puesto radares", afirma Conde, que destaca que, "como mucho, pueden desaparecer, sobre todo los de gama alta, que luego aparecen en Europa del este". "Habría estado bien que los coches volaran, sobre todo porque si una paloma te caga en el coche por fin se la ibas a poder devolver", bromea Patricia Conde en su monólogo sobre el futuro.

Y es que el futuro "no tiene nada que ver con lo que nos contaron de pequeños" ya que "están siendo como las actuaciones de Operación Triunfo, una decepción tras otra", asegura Conde. "De hecho, el futuro va tan despacio que se nos va a poner malo Walt Disney, que lo tienen congelado", bromea Patricia Conde, que reflexiona: "Quiero pensar que el fututo que nos habían contado llegará, pero va más despacio de lo que pensábamos, como la carrera de Chayo Mohedano".

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