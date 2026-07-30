"Estas botellas se parecen, pero no son las mismas": Equipo de Investigación destapa la trampa de un local con el 'garrafón' en Benidorm

En 2014, Equipo de Investigación viajaba hasta Benidorm para descubrir que, en algunas discotecas, sirven bebidas alcohólicas de segundas marcas, a pesar de que a la vista de los clientes se encuentren las marcas conocidas.

Equipo de Investigación visitó en 2014 un bar de copas en Benidorm que llegó a facturar hasta tres millones de euros al año. "Gastamos como mil litros o así de cerveza cada dos semanas", relataba el encargado del local. Un dispendio de alcohol destinado a que los turistas se sientan "como en casa".

Sin embargo, el negocio de este tipo de locales no solo está en vencer cervezas y copas, y las cámaras no tardaron en captarlo. Las botellas estaban separadas a dos alturas: en la parte de arriba se encontraban las marcas habituales, más conocidas.

Sin embargo, a la altura de la mano se encontraban otras diferentes, pero muy similares, las más utilizadas por los camareros. Sí, se parecen. Pero no son las mismas aunque cuesten casi igual. "Tenemos las primeras marcas y luego, las de aquí de la zona. Pero bueno, ellos pueden elegir", afirmaba el encargado.

Equipo de Investigación localizaba posteriormente al fabricante de las botellas más consumidas en Benidorm. Una tarea por la que facturaba hasta 12 millones de euros al año. "La materia prima es la mejor, como ellos, lo que pasa es que ellos tienen la marca. Es como los polos Lacoste. Pero hoy, eso del garrafón no existe. La gente habla, pero no...", exponía.

*Ya puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: Turismo Salvaje' en atresplayer.com.

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