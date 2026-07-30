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Una piscina hinchable desata el caos en un jardín familiar: "'Lo imposible', en versión doméstica"

Una familia vivió un auténtico desastre cuando una piscina hinchable que estaban reparando por su cuenta terminó cediendo y provocando una enorme ola de agua que arrasó con todo a su paso.

Una piscina hinchable desata el caos en un jardín familiar: "Es como 'Lo imposible' en versión doméstica"

En Aruser@s Fresh recuperamos algunos de los vídeos virales más sorprendentes de la temporada de los 'revuelto de gambazos'. En este caso, protagonizado por una piscina hinchable que acabó convirtiendo un tranquilo día en familia en un auténtico caos.

Todo ocurrió cuando uno de los miembros de la familia decidió arreglar por su cuenta la estructura de la piscina. Lo que parecía una sencilla reparación terminó en desastre cuando las maderas que sujetaban la instalación cedieron y provocaron que todo el agua acumulada saliera disparada.

La fuerza del agua generó una enorme ola que recorrió el jardín y se llevó por delante a varios familiares que se encontraban cerca. "Es como 'Lo imposible' en versión doméstica", comparaba María Moya.

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