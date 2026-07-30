Lamet, sobre el ático de Ayuso: "Qué no diría el PP si Sánchez se hubiera comprado un piso de lujo trabajar mientras hace obras en La Moncloa"

El periodista de El Mundo, Juanma Lamet, critica de forma contundente la compra por parte de la Comunidad de Madrid, de un ático de lujo, en uno de los barrios más exclusivos de la capital, para que la presidenta use como despacho mientras se realizan obras en la sede oficial.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de lujo, en Chamberí, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, para que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, use como "oficina" temporal durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos.

Al ser preguntada por ello, la presidenta aseguraba que era "un lugar para hacer temporalmente reuniones institucionales". Además, aseguraba que todo esto formaba parte de una campaña de desprestigio contra ella.

Pero además de ser un ático de lujo, no se puede usar como despacho sino tan solo como vivienda. Según explica el periodista Fran López Galán, "el Plan General de Ordenación Urbana del 97 de la ciudad de Madrid dice que está prohibido implantar una oficina o servicios públicos en la planta ático, que solamente sería posible hacerlo en la planta baja, en el semisótano o incluso en la primera planta".

Este local está en la planta 9.ª, por tanto, hoy no podría haber una oficina. "Hay un pequeño resquicio, no obstante, que dice que solo se autorizaría la opción de un despacho profesional doméstico si la persona vive en ese domicilio y además utiliza solamente un tercio del inmueble destinado precisamente al trabajo. 'El País' ha hablado incluso hasta con el portero de este edificio, que dice que todos los que viven allí son propietarios, vecinos que viven, no que trabajen", informa.

"Esto no hay por donde cogerlo", reacciona contundente el periodista de El Mundo, Juanma Lamet. "Es que la Comunidad de Madrid tiene decenas de edificios a los que se puede reubicar a la presidenta de la Comunidad cuando haya obras en Sol", argumenta el periodista recordando el ejemplo de Alberto Ruiz Gallardón, que hizo obras para el Ayuntamiento y se mudó a un edificio de la calle Miguel Ángel, que era propiedad pública. "No hace falta comprar nada".

Y además, "nos dicen que es que se ha comprado para hacer reuniones", critica Lamet: "Para hacer reuniones sobran espacios en los edificios públicos de la Comunidad de Madrid. No se están dando explicaciones. Se compró y no se anunció. Y además, todavía no han empezado las obras".

Por último, el periodista lanza una sincera reflexión: "Qué no diría el Partido Popular si Sánchez se hubiera comprado un ático en Chamberí, parece ser que más de 4 millones de euros para trabajar mientras hace obras en la Moncloa con dinero de Moncloa. Qué no diría", concluye Lamet.

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