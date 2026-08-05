'La Jessy' y 'la Iratxe' racanean "25 pavos" a 'la Marta' y 'la Paqui' con su compra en el súper': "Yo no he pedido el ticket ni nada"

Quien crea que en un fin de semana en una casa rural con amigos no se puede ganar dinero es porque no conoce a 'la Jessy' y 'la Iratxe'. Las princesas de barrio tienen una estrategia estudiadísima para birlarles "25 pavos" a 'la Marta' y 'la Paqui'.

En esta vida hay que tener cara para todo, y eso es precisamente lo que piensan 'la Iratxe' y 'la Jessy', que nada más llegar al bungalow en el que van a pasar su fin de semana con las otras princesas de barrio, se ofrecen para ir a comprar al supermercado lo necesario para sobrevivir allí estos días.

Para ello, ponen rápidamente la mano a la espera de que los billetes de sus compañeras caigan sobre ellas y se marchan, aunque está diluviando, al autoservicio más cercano. Allí, compran lo mínimo para no morir de hambre y racanean "25 pavos" a sus amigas.

A la vuelta, cuando Marta les pide el ticket, ellas se hacen las locas. Aún así, las cuentas no acaban de salir y 'la Jessy' miente descaradamente para salir airosa del paso.

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