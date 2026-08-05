Luis Piedrahita explica el sistema electoral español con una naranja: "Primero exprimes hacia la izquierda y luego hacia la derecha"

Luis Piedrahita volvió a demostrar en El Club de la Comedia que cualquier objeto cotidiano puede convertirse en materia prima para el humor. En esta ocasión: una naranja.

¿Qué puede dar de sí una naranja? Para Luis Piedrahita, mucho más de lo que parece. En El Club de la Comedia, el humorista dedicó parte de su monólogo a la fruta: "¿Qué fue antes, el color o la fruta?". "El hombre desde sus orígenes siempre ha querido saber qué es una naranja", comentaba entre risas, antes de imaginar una época ficticia, el "naranjoceno", en la que incluso situaba "la fruta escarchada que nadie se come en Navidad".

Pero la verdadera reflexión llegaba al hablar de hasta dónde se puede exprimir una naranja. "Tú estás exprimiendo ahí hacia la izquierda y cuando no puede más exprimes hacia la derecha". Una situación que comparaba con "el sistema electoral español".

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