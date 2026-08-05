Vuelve a saltar en paracaídas en el 20º aniversario del accidente que lo dejó en silla de ruedas

El hombre que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s conmemora el vigésimo aniversario del accidente que lo dejó paralítico haciendo aquello que le dijeron que nunca podría volver a hacer.

Han pasado 20 años desde que sufrió el accidente que lo dejó en silla de ruedas y ahora, en el mismo día en el que perdió la movilidad de sus piernas, pero dos décadas después, hace lo que le dijeron que nunca más podría volver a hacer: saltar en paracaídas. Es por ello que no es extraño que este hombre se gane un 'Superolé' de Alfonso Arús y de todos los colaboradores de Aruser@s, que aplauden con admiración su valentía y su capacidad para sobreponerse en un día tan complicado emocionalmente para él.

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