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Vuelve a saltar en paracaídas en el 20º aniversario del accidente que lo dejó en silla de ruedas

El hombre que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s conmemora el vigésimo aniversario del accidente que lo dejó paralítico haciendo aquello que le dijeron que nunca podría volver a hacer.

Vuelve a saltar en paracaídas en el 20º aniversario del accidente que lo dejó en silla de ruedas

Han pasado 20 años desde que sufrió el accidente que lo dejó en silla de ruedas y ahora, en el mismo día en el que perdió la movilidad de sus piernas, pero dos décadas después, hace lo que le dijeron que nunca más podría volver a hacer: saltar en paracaídas. Es por ello que no es extraño que este hombre se gane un 'Superolé' de Alfonso Arús y de todos los colaboradores de Aruser@s, que aplauden con admiración su valentía y su capacidad para sobreponerse en un día tan complicado emocionalmente para él.

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