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Dejanira, una anciana de 114 años, desvela cuál es su secreto para vivir eternamente: vino con huevo... y amor

Alfonso Arús se maravilla con la vitalidad de esta mujer de 114 años que atribuye su longevidad al vino con huevo y al amor. Nuestros aruser@s le dedican un superolé.

Dejanira, una anciana de 114 años, desvela cuál es su secreto para vivir eternamente: vino con huevo... y amor

Viéndola bailar y celebrar de la manera en que lo hace en este vídeo viral, cualquiera diría que Dejanira acaba de cumplir 114 años. Es madre de 11 hijos (cinco de ellos vivos), 20 nietos y 10 bisnietos y asegura que el secreto de su longevidad es el amor, sí... pero también el vino con huevo. Los aruser@s festejan con ella tan feliz evento y se plantean comenzar a seguir su particular dieta.

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